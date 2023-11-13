Климатическая зима наступила в Москве
В понедельник, 13 ноября, в Москве наступила климатическая зима – именно в этот день, согласно осредненным данным 30-летних наблюдений, температура воздуха в столице преодолевает нулевую отметку, сообщил центр погоды «Фобос».
«Климатическая зима – переход через ноль среднесуточной температуры, полученной при осреднении за 30 лет. <…> В Москве климатическая зима наступила сегодня. Именно 13 ноября, согласно действующим климатическим нормам, осредненным за период 1991–2020 годов, средняя суточная температура составляет 0 градусов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что показатель будет снижаться до конца января – начала февраля, пока не опустится до 6,5 градуса мороза.
«С 3 февраля средняя суточная температура начнет расти», – подчеркнули в центре.