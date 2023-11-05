Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В воскресенье, 5 ноября, в Москве ожидается усиление ветра. По прогнозам синоптиков, его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Горожан просят соблюдать меры безопасности, не оставлять детей без присмотра и ограничить пребывание на улице. Им рекомендуется обходить опоры линий электропередачи, не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями и не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.