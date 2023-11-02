Москвичей предупреждают о гололедице
Ночью температура воздуха может опуститься ниже нуля.
В ночь на пятницу, 3 ноября, в Москве ожидается понижение температуры. По прогнозам синоптиков, она опустится до отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы.
Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
Автомобилистам следует быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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