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Москвичей предупреждают о гололедице

Ночью температура воздуха может опуститься ниже нуля.

Москвичей предупреждают о гололедице
© Е. Самарина. Mos.ru

В ночь на пятницу, 3 ноября, в Москве ожидается понижение температуры. По прогнозам синоптиков, она опустится до отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Автомобилистам следует быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.