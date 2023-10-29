Высота снежного покрова в Москве составляет 3 см

В воскресенье утром высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ составила 3 сантиметра. На других метеостанциях столицы высота снега составляет от 1 до 5 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Как сообщил синоптик РИА Новости, на следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 10 градусов и дождь.

По словам Леуса, в понедельник в Москве температура воздуха поднимется до 3–5 градусов выше нуля. Также в первый рабочий день возможны осадки в виде снега и мокрого снега.

"Вторник-среда будут очень теплыми с температурой в дневные часы плюс 8 – плюс 10 градусов и с небольшими дождями. Начиная с четверга, начнется понижение температуры, в четверг плюс 4 – плюс 6 градусов", – сообщил синоптик.