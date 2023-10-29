Москвичам рассказали о возвращении тепла в столицу

Руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал "Ленте.ру", что в понедельник, 30 октября, в Москву и большинство регионов средней полосы России вернется осенняя погода.

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По словам синоптика, во вторник, среду и четверг температура может превысить +10°С. До +15°С ожидается в Орловской, Курской и Воронежской областях и в Тамбове.

"Это будет хороший, мощный, энергичный заток тепла на Русскую равнину. Этому затоку тепла будет подвержена не только Москва и Подмосковье, но и большинство областей средней полосы России", - пояснил Шувалов.

До этого синоптики сообщали, что в Москве ожидается облачная погода, местами небольшие осадки, гололедица и температура до нуля градусов в воскресенье.