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Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в Москве и Подмосковье

Руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал "Ленте.ру", что в понедельник, 30 октября, в Москву и большинство регионов средней полосы России вернется осенняя погода.

Москвичам рассказали о возвращении тепла в столицу
© Александр Авилов/Агентство «Москва»

По словам синоптика, во вторник, среду и четверг температура может превысить +10°С. До +15°С ожидается в Орловской, Курской и Воронежской областях и в Тамбове.

"Это будет хороший, мощный, энергичный заток тепла на Русскую равнину. Этому затоку тепла будет подвержена не только Москва и Подмосковье, но и большинство областей средней полосы России", - пояснил Шувалов.

До этого синоптики сообщали, что в Москве ожидается облачная погода, местами небольшие осадки, гололедица и температура до нуля градусов в воскресенье.

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Днем в столице прогнозируется от 0°С до +2°С. В ночь на понедельник ожидается до -3°С. В некоторых районах столицы ожидаются осадки и гололедица.

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