Москвичам посоветовали забыть о тепле до мая

Со среды, 25 октября, в московском регионе ожидается погода как метеорологической зимой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В Москве уже пятый день со среднесуточной температурой около или ниже плюс 5 градусов. Такая же ситуация в областных центрах соседних регионов. По словам специалиста, среднесуточная температура воздуха в столице будет близкой или ниже нуля градусов. О тепле можно забыть до мая, предупредил он.

В воскресенье, 22 октября, ожидаются ночные морозы до –6 градусов. Днем температура может быть не выше +5 градусов с послеполуденными осадками в виде мокрого снега с дождем.

Леус отметил, что в понедельник Москву и пригород накроет волна дождливого тепла и температура воздуха на короткое время повысится до +11 градусов. Однако уже во вторник столбик термометра не будет показывать выше +5. Местами может быть гололедица.