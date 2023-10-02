Москвичей предупредили о похолодании к концу недели

Циклон, идущий от Гренландского моря, принесет в Москву заметное похолодание. С пятницы, 6 октября температура снизится до плюс 7-10 градусов днем и до 0 — плюс 5 градусов ночью. Погода будет такой же и в субботу, 7 октября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что среднесуточная температура воздуха будет ниже плюс 8 градусов, если в течение 5 дней такой температурный фон сохранится, в столице начнется отопительный сезон.

«Пока рано загадывать. Есть вероятность, что в начале следующей недели потеплеет», — отметил метеоролог.