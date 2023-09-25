Москвичам рассказали о погоде в октябре

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидает москвичей в октябре. По ее словам, совсем скоро температура воздуха ночью начнет падать.

«Да, у нас ночи будут более прохладными, чем то, что мы наблюдали предыдущие дни, все-таки умеренно теплые ночи тоже являются одной из примет этого периода», – пояснила она.

В ночные часы в российской столице температура воздуха в октябре не будет превышать +7, +9 градусов. При этом в области ночи могут быть еще прохладнее.

Однако ночная прохлада не отразится на температуре днем. Так, по словам Татьяны Поздняковой, днем воздух в некоторые дни будет прогреваться до +20 градусов, а иногда может быть даже теплее.

«Умеренное тепло к нам еще вернется», – отметила она.

Первая неделя октября также порадует москвичей ясной погодой без осадков и заморозков, передает «Общественная служба новостей».