Текущий сентябрь в Москве может стать самым сухим в метеорологической истории

Сентябрь этого года в Москве может стать самым сухим в истории метеорологических наблюдений, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

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По его словам, за минувшую ночь в городе выпало два миллиметра осадков, такой показатель зафиксировали на главной метеостанции столицы на ВДНХ. В общем за месяц в Москве накопилось 6,1 миллиметра осадков. Леус уточнил, что текущий сентябрь пока остается на промежуточном первом месте среди самых сухих в истории инструментальных наблюдений за погодой.

Как сообщила главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале, минувшей ночью в столичном регионе выпало до 13 миллиметров осадков. Больше всего их зафиксировали в Кашире. По ее словам, ночью регион пересекал холодный атмосферный фронт.

"В Клину выпало 4 миллиметра, но этого хватило, чтобы лишь немного уменьшить месячный дефицит осадков. В Москве на ВДНХ за ночь выпало 2 миллиметра осадков, на Балчуге 3 миллиметра, в МГУ 4 миллиметров", – поделилась синоптик.

Позднякова добавила, что сентябрь этого года в Москве станет самым сухим за последние 144 года.