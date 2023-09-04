Москвичам рассазали, когда в столице похолодает

Начало рабочей недели в Москве будет теплым, но начиная с четверга в столице похолодает. Такой прогноз «360» озвучил руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, в первые дни осени температура в Москве и области составит +21…+23 градуса. Будет светить солнце. При этом со второй половины дня среды показатели начнут меняться, в ночь пройдет холодный атмосферный фронт.

«Температура ночью понизится до 3-8 градусов, дневная температура будет порядка 14-17 градусов», — сказал Шувалов.