Человечеству предрекли новые температурные рекорды

В ближайшие годы в мире будет больше температурных рекордов на фоне глобального потепления. Такие последствия климатического кризиса предрек доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, передают «Известия».

«Мы живем в эпоху, когда на протяжении последних 100 лет температура на планете растет и будет расти. В Турции аналогичные явления, поэтому в ближайшие годы мы будем постоянно фиксировать новые температурные рекорды», — заявил климатолог.

Семенов отметил, что температурные рекорды летом негативно влияют на экосистему — жара всегда сопровождается повышенной загрязненностью воздуха и увеличивает вероятность лесных пожаров. Кроме того, такая погода опасна для здоровья людей — увеличивается риск тепловых ударов и обостряются хронические заболевания.

«Длительные эффекты, вызванные повышением температуры, такие как опустынивание, нужно изучать применительно к каждому региону. На эти процессы влияет множество факторов: увлажнение, продолжительность засухи и другие. Например, в России на основе объективного анализа длительных данных выявлены тенденции к опустыниванию в Прикаспийской низменности. По Турции полного набора объективных данных у нас нет», — добавил эксперт.