В Москве ожидаются небольшая облачность и до плюс 34 градусов

Небольшая облачность без осадков и температура до плюс 34 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 32 до плюс 34 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 18 градусов.

"Небольшая облачность. Без осадков", - говорится в сообщении.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от плюс 29 до плюс 34 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до плюс 15 градусов.