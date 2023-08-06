$94.81+1.03103.84+1.31

В Москве ожидаются небольшая облачность и до плюс 34 градусов

Небольшая облачность без осадков и температура до плюс 34 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидаются небольшая облачность и до плюс 34 градусов
© ТАСС

Днем в столице будет от плюс 32 до плюс 34 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 18 градусов.

"Небольшая облачность. Без осадков", - говорится в сообщении.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от плюс 29 до плюс 34 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до плюс 15 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.