Москвичам пообещали 5 августа жару до 32°C

Небольшая облачность и до + 32°C прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 30…32°C тепла, в ночь на воскресенье — до +18°C. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба. В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах +27…32°C. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки +15°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что после аномально жарких температур в начале следующей недели в Центральную Россию придут кратковременные дожди и похолодание до 18-23°C.