Россиян предупредили о жаре в шести регионах

В шести российских регионах в ближайшие дни ожидается очень жаркая погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что летом температура выше нормы на семь градусов является неблагоприятным явлением. В ближайшие дни в нескольких российских субъектах установится такая погода.

«В Ненецком автономном округе температура ожидается на 8-10 градусов выше нормы и будет достигать плюс 25-30 градусов со 2 по 6 августа», — указал он.

По словам специалиста, аналогичная ситуация сложится в Коми, а в Архангельской области со 2 по 4 августа температура будет выше нормы на семь градусов (поднимется выше 30 градусов).

До 28-32 градусов прогнозируют в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Вильфанд предупредил, что на Сахалине установится 25-30 градусов.

«Для этих регионов это очень высокая температура, существенно выше климатической нормы», — подчеркнул эксперт.