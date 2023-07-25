В среду, 26 июля, в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные ливни, а также грозы и град. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

В этот день в столице прогнозируется низкое атмосферное давление.

«В среду будет ложбина низкого давления, оно будет на 10-12 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Но главное — ожидаются ливни, кратковременные, но вполне заметные, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Также существуют условия для грозы и града», — уточнил Вильфанд.

Синоптик также заявил, что в четверг и пятницу жителей столичного региона ждет очень теплая погода. Воздух прогреется до 28-30 градусов Цельсия, в некоторых частях — до 32 градусов. К выходным температура понизится до 17-25 градусов.