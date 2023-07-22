Вильфранд рассказал о «тепловом взрыве»

"Этот жаркий воздух сейчас распространился на Турцию. Если в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции - температура около 35 градусов, то на юге, на побережье Средиземного моря - 40-45 градусов в эти выходные, температура воды - 25-26 градусов", - цитирует РИА Новости синоптика.