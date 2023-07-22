Вильфранд рассказал о «тепловом взрыве»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальная жара, вызванная "тепловым взрывом" в пустыне Сахара, из Европы распространяется на юг Турции, на этих выходных там ожидается до 45 градусов тепла, а вода в Средиземном море прогреется до 26 градусов.
Повышение температуры до околорекордных значений на этой неделе наблюдалось на юге Западной Европы. По словам синоптиков, причиной этому стали волны тепла из пустыни Сахара.
"Этот жаркий воздух сейчас распространился на Турцию. Если в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции - температура около 35 градусов, то на юге, на побережье Средиземного моря - 40-45 градусов в эти выходные, температура воды - 25-26 градусов", - цитирует РИА Новости синоптика.
Ранее климатолог Алексей Карнаухов сообщил, что жителям Центральной России не стоит опасаться повторения аномальной жары и природных пожаров 2010 года.