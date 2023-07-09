В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи до 11 июля объявлено штормовое предупреждение по подъему уровней воды в местных реках с достижением опасных отметок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Уточняется, что штормовое предупреждение будет действовать в период с 22:00 и до конца суток 9 июля, а также в течение суток 10 июля в связи с прогнозируемыми сильными дождями и ливнями.

Синоптики полагают, что ухудшение погоды с выпадением большого количества осадков и возможным прохождением смерчей над морем продлится до вторника. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности. Купание на пляжах курорта запрещено.

9 июля МЧС по Краснодарскому краю объявило в регионе штормовое предупреждение из-за непогоды и возможного формирования смерчей над морем. Как передает Shot, несмотря на это, в воде продолжают находиться многие туристы.

Власти Анапы также продлили запрет на купание в Черном море из-за шторма и сильного донного течения.