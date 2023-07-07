Синоптик: Москвичи пережили «тропическую» ночь

«По данным медиков, «тропические» ночи опаснее для здоровья, чем жара в дневное время. Если ночью хотя бы немного холодает, организм успевает отдохнуть от дневной тепловой нагрузки. В условиях «тропической» ночи этого не происходит, и быстрее наступает усталость, ощущается недомогание, возможны обострения хронических болезней», - подчеркнул синоптик.