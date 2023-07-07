Синоптик: Москвичи пережили «тропическую» ночь
Ночь с четверга на пятницу в Москве была «тропической», температура воздуха в большинстве районов не опускалась ниже 20 градусов тепла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Москва пережила «тропическую» ночь - минимальная температура воздуха в большинстве районов столицы не опустилась ниже 20 градусов тепла. На главной метеостанции столицы, ВДНХ, минимум составил 21,8 градуса - в понедельник днем будет холоднее», - написал Леус.
Он пояснил, что термин «тропическая ночь» обычно используют в Великобритании, Испании, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Германии, Финляндии, Латвии и других странах. Им обозначают ночи, при которых температура не опускается ниже 20 градусов тепла.
«По данным медиков, «тропические» ночи опаснее для здоровья, чем жара в дневное время. Если ночью хотя бы немного холодает, организм успевает отдохнуть от дневной тепловой нагрузки. В условиях «тропической» ночи этого не происходит, и быстрее наступает усталость, ощущается недомогание, возможны обострения хронических болезней», - подчеркнул синоптик.