Синоптик спрогнозировал «взрыв жары» в некоторых регионах России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал «взрыв жары» в некоторых регионах России. Его слова передает издание URA.RU.
По прогнозу специалиста, воздух прогреется до 36 градусов в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске. В Оренбурге столбики термометров поднимутся до 41 градуса, в Тюмени и Омске — до 37 градусов.
«Вот этот весь регион, то есть Средний, Южный Урал, который будет опален жарой по самое не балуй», — заявил он.
В то же время, в центральной части России ожидаются дожди.
«Жару смоет, как будто ее и не было», — добавил метеоролог.
Так, до 18-23 градусов тепла похолодает в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Рязани, Владимире, Ярославле и Костроме.
Ранее врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров рассказал о способах избежать теплового удара. Для этого нужно брать с собой слабосоленую минералку или обычную воду, носить свободную одежду из легких тканей, и стараться держаться в тени.