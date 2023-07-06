В Сочи ожидаются сильные ливни

"Вихрь из Атлантики <…> уже завтра начнет вытеснять антициклон на юго-восток, и к концу недели полностью захватит власть в Европейской России. На юге случится настоящий шторм. В Сочи циклон придет в выходные, и курортный сезон снова встанет на паузу: температура воздуха понизится до 22-25 градусов, пройдут очень мощные дожди", - говорится в публикации.