Российские регионы накроет волна тепла
В ближайшее время ожидается волна тепла в нескольких регионах России, включая Магаданскую область, Амурскую область, Хабаровский край, Якутию и Камчатку.
Как сообщает ТАСС, волна тепла - это период, когда температура значительно превышает климатическую норму в течение нескольких дней подряд.
Согласно прогнозу, с 28 июня по 3 июля Магаданская область ожидает жаркая погода. Температура будет на 6-11 градусов выше нормы, достигая отметки в 28-35 градусов.
Аналогичные показатели ожидаются и в Якутии, где в тот же период температура поднимется до 33-35 градусов. Хабаровский край также готовится к высоким температурам в ближайшие дни, с ожиданием плюс 31-33 градусов. Амурская область и Камчатка также не останутся в стороне от волны тепла, с прогнозируемыми температурами плюс 31-32 градуса и плюс 27-28 градусов соответственно.
Ранее "СП" писала, что руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин сообщил, что в выходные москвичей ждет теплая, но облачная погода.