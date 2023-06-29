Российские регионы накроет волна тепла

Аналогичные показатели ожидаются и в Якутии, где в тот же период температура поднимется до 33-35 градусов. Хабаровский край также готовится к высоким температурам в ближайшие дни, с ожиданием плюс 31-33 градусов. Амурская область и Камчатка также не останутся в стороне от волны тепла, с прогнозируемыми температурами плюс 31-32 градуса и плюс 27-28 градусов соответственно.