Москвичей предупредили о ливнях

"Наиболее сильные дожди, местами с грозой и порывам ветра ожидают москвичей в ночь на четверг (29 июня. – Прим. ред.), местами может выпасть до 20 миллиметров осадков. Затем интенсивность дождя уменьшится, но за четверг и пятницу (30 июня. – Прим. ред.) в Москве может выпасть почти половина месячной нормы осадков", – написала Позднякова.