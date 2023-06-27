Опасная погода ожидается в восьми регионах России
Энергоснабжение населенных пунктов и работа транспорта могут быть нарушены на этой неделе на территории восьми регионов РФ.
"До конца текущего месяца и в первых числах июля из-за порывов ветра до 25 метров в секунду и выпадения до 35 миллиметров осадков специалисты ВНИИ ГОЧС прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов на территории юга Сахалинской области, Республики Бурятия, Забайкальского и Приморского краёв", - предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуации.
На европейской части России аналогичные чрезвычайные ситуации, но с меньшей вероятностью, ожидаются в Краснодарском крае, а также на территории Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.
Ранее "СП" писала, что в ближайшие дни в нескольких регионах России ожидаются сильные дожди с грозами, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.