Москвичей предупредили о резком похолодании в выходные

В выходные нас ожидает понижение температуры, термометр опустится до 16–18 градусов тепла. Ветер будет северный, также ожидается повышение давления. Зато дожди, начавшиеся в пятницу, быстро закончатся, и выходные уже пройдут без осадков. Погода холодная, но не мокрая, — рассказал Шувалов.