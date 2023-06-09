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Москвичей предупредили о резком похолодании в выходные

Москву в выходные ожидает понижение температуры, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура опустится до 16–18 градусов, но дожди прекратятся.

В выходные нас ожидает понижение температуры, термометр опустится до 16–18 градусов тепла. Ветер будет северный, также ожидается повышение давления. Зато дожди, начавшиеся в пятницу, быстро закончатся, и выходные уже пройдут без осадков. Погода холодная, но не мокрая, — рассказал Шувалов.

Лето в Москве будет «раскачиваться» почти весь июнь, сообщил ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, купальный сезон будет отложен на вторую половину месяца, а настоящая жара наступит только в июле.

Синоптик добавил, что с наступлением выходных инициативу перехватит антициклон, благодаря чему в столице распогодится, но северные ветры принесут скандинавскую прохладу с температурным фоном, соответствующим климатической норме мая.

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