Москвичам назвали дату возвращения жары

По словам синоптика, начиная с понедельника, 12 июня, начнется потепление. Так, в четверг, 15 июня, температура воздуха днем поднимется до плюс 25-27 градусов.

По-настоящему жарко станет к 16-17 июня. В эти дни воздух прогреется до плюс 27-29 градусов. Кроме того, метеоролог уточнил, что погода будет засушливой, с минимальным количеством осадков.