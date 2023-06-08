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Прогноз погоды: Москвичам назвали дату возвращения жары

Дату возращения летней жары спрогнозировал москвичам в личном Telegram-канале руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.

Москвичам назвали дату возвращения жары
© РИА Новости

По словам синоптика, начиная с понедельника, 12 июня, начнется потепление. Так, в четверг, 15 июня, температура воздуха днем поднимется до плюс 25-27 градусов.

По-настоящему жарко станет к 16-17 июня. В эти дни воздух прогреется до плюс 27-29 градусов. Кроме того, метеоролог уточнил, что погода будет засушливой, с минимальным количеством осадков.

Ранее синоптик Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание в Москве.

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