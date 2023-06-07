Синоптик: летняя жара в Москву придет не раньше июля

Купальный сезон в Москве придется отложить на вторую половину июня, а настоящая летняя жара придет в столицу только в июле. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости. По его словам, лето в Центральной России будет раскачиваться весь первый месяц. В четверг, 8 июня, будет погода такая же примерно, что и днем ранее. Теплая и относительно сухая. В пятницу атмосферный фронт принесет в Москву грозу и скоротечные ливни. «Дневная температура - +20…+25», - рассказал Тишковец. К выходным, по его прогнозу, немного похолодает до +15…+20 градусов, а в ночь с субботы на воскресенье возможны заморозки до +2…+7. Ранее стало известно, что начало купального сезона в столичном регионе задерживается, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».