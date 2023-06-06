"Однако регион постепенно выбирается из этого "холодного мешка", и температура постепенно повышается. Уже сегодня в условиях антициклональной, солнечной и сухой погоды температура отстанет от нормы всего лишь на 1-2 градуса", - сообщает он. В среду теплеть продолжит: днем до +24, в пятницу до +25. Временами будут дожди с грозами.