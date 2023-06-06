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Прогноз погоды: Леус: К выходным в Москве похолодает до заморозков

В Москву возвращается лето, но к выходным в центр страны вернется похолодание.

Как пишет ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, лето в средней полосе России началось с холодной погоды.

Температура местами соответствовала середине апреля, а по итогам первой пятидневки июня накопилась отрицательная температурная аномалия, составляющая 2,5-3,5 градуса.

"Однако регион постепенно выбирается из этого "холодного мешка", и температура постепенно повышается. Уже сегодня в условиях антициклональной, солнечной и сухой погоды температура отстанет от нормы всего лишь на 1-2 градуса", - сообщает он. В среду теплеть продолжит: днем до +24, в пятницу до +25. Временами будут дожди с грозами.

К выходным ожидается новое похолодание: днем в субботу воздух прогреется не выше +14... +19, временами возможны дожди. В ночь на воскресенье антициклон разгонит облака и прекратит дожди. Но температура может опуститься до -1 градуса. Днем в воскресенье не выше +13…+18.

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