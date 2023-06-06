Прогноз погоды: Леус: К выходным в Москве похолодает до заморозков
В Москву возвращается лето, но к выходным в центр страны вернется похолодание.
Как пишет ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, лето в средней полосе России началось с холодной погоды.
Температура местами соответствовала середине апреля, а по итогам первой пятидневки июня накопилась отрицательная температурная аномалия, составляющая 2,5-3,5 градуса.
"Однако регион постепенно выбирается из этого "холодного мешка", и температура постепенно повышается. Уже сегодня в условиях антициклональной, солнечной и сухой погоды температура отстанет от нормы всего лишь на 1-2 градуса", - сообщает он. В среду теплеть продолжит: днем до +24, в пятницу до +25. Временами будут дожди с грозами.
К выходным ожидается новое похолодание: днем в субботу воздух прогреется не выше +14... +19, временами возможны дожди. В ночь на воскресенье антициклон разгонит облака и прекратит дожди. Но температура может опуститься до -1 градуса. Днем в воскресенье не выше +13…+18.