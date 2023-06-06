В Якутии подтопленные территории освободились от воды

Все дворовые территории освободились от воды в якутском селе Усть-Янск, сообщили во вторник в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. Ранее на реке Яна и ее притоках в ходе прохождения ледохода произошел подъем уровня воды.

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"На территории республики подтопленных населенных пунктов нет. За сутки от воды освобождены все 38 дворовых территорий в селе Усть-Янск Усть-Янского района. Комиссиями органов местного самоуправления продолжается подсчет ущерба. Сегодня запланировано применение воздушного судна Ми-8 МЧС России для мониторинга паводковой обстановки по маршруту: Белая Гора - Среднеколымск - Лобуя", - приводятся в сообщении слова начальника ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павла Гарина.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит на территории Усть-Янского района. Протяженность ледохода составляет 72 км. За сутки ледоход продвинулся на 10 км. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 32 км выше населенного пункта Нижнеянск, уровень воды составляет 3,56 м при критическом 5,15 м, наблюдаются закраины. Верхняя кромка наблюдается в 20 км ниже населенного пункта Казачье Усть-Янского района, уровень воды составляет 12,29 м при критическом 14,5 м, есть редкий ледоход. У села Усть-Янск уровень воды опустился до 9,25 м при критическом 10,23 м, присутствует редкий ледоход.