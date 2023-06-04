Синоптик предсказал свердловчанам дожди

В Свердловскую область придет холодный фронт, а поступление влаги приведет к дождям в регионе. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Приближающийся с запада холодный воздух скоро распространится на территорию Свердловской области, и жаркий период, длящийся уже две недели, закончится. Поступление влаги сильно повышает вероятность осадков 4 июня в южной части региона», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области 4 июня ожидается температура от 33 до 35 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует переменную облачность с 45% вероятностью гроз, температура будет от 29 до 31 градуса тепла.