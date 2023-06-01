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Прогноз погоды: Весна в Москве оказалась теплее нормы на 1,3 градуса

Весна в Москве оказалась теплее нормы на 1,3 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Весна в Москве оказалась теплее нормы на 1,3 градуса
© РИА Новости

По его словам, в городе за весь сезон выпало 126 миллиметров осадков, что составляет 92% от многолетней климатической нормы сезона.

За минувший май в осадкомер основной столичной метеостанции ВДНХ попало всего 35,1 миллиметра осадков. Это 58% от месячной нормы.

Как подчеркнул синоптик, с таким результатом последний весенний месяц в Москве стал четвертым среди самых сухих в XXI веке. Как напоминает "Москва 24", ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2 июня через столицу пройдет холодный фронт, что приведет к грозе, граду и понижению температуры. Он также предупредил, что потепления на следующей неделе не прогнозируется.

Синоптик отметил, что купальный сезон в этом году задержится из-за холодных ночей. По его словам, купаться можно будет, когда в дневное время столбики термометров будут показывать 20–23 градуса, а ночные температуры будут двузначными.

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