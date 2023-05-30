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Прогноз погоды: Россиян предупредили о ливнях с грозами

В ряде российских регионов не исключены чрезвычайные ситуации из-за непогоды, сообщает news.ru со ссылкой на предупреждение Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Россиян предупредили о ливнях с грозами
© ТАСС

До конца текущей недели в Дальневосточном федеральном округе прогнозируются ливни с грозами. При этом будет дуть сильный ветер. Речь идет о Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. Там непогода может привести к ограничению транспортного сообщения и нарушению энергоснабжения населенных пунктов.

Также аналогичная непогода ожидается еще в нескольких регионах. Это Мурманская и Вологодская области, Карелия, Адыгея и Краснодарский край.

Как сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, в Москве на этой неделе ожидается повышение температуры до 20–22 градусов. Теплая погода прогнозируется всю неделю. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с.

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