Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале июня

"Ждать прихода летнего зноя с 1 июня не стоит. В ближайшие дни погода будет достаточно однородной, нормальной - плюс 20-25 градусов, без значительных осадков, переменная облачность. Исключением станет только среда, когда днем температура будет ниже - всего лишь 19-20 градусов тепла", - сказал он.