Облачная погода и до 22°C тепла ожидаются в Москве 27 мая

Днем в столице будет 20-22°C тепла, в ночь на воскресенье — до +7°C. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах +19-24°C. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки +5°C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве до конца мая. Он отметил, что на сегодняшний день температурный фон в столице выше нормы примерно на 3,5 °С. Осадков, по его словам, в последние дни месяца почти не будет. В субботу воздушные массы будут перемещаться с севера, добавил эксперт. Он также отметил, что со следующей недели прогнозируется медленное повышение температуры, до конца месяца она будет держаться в диапазоне +19...+23 °С.