В Екатеринбурге побит температурный рекорд с 1952 года

В Екатеринбурге 26 мая зафиксирована среднесуточная температура 23,5 градуса тепла, что побило рекорд, установленный в 1952 году. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин.

«Среднесуточная температура в Екатеринбурге: +23,5 — это самый теплый 26 мая с 1952 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Он добавил, что 26 мая пока что является самым теплым днем в текущем году.