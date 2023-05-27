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В Екатеринбурге побит температурный рекорд с 1952 года

В Екатеринбурге 26 мая зафиксирована среднесуточная температура 23,5 градуса тепла, что побило рекорд, установленный в 1952 году. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин.

В Екатеринбурге побит температурный рекорд с 1952 года
© ТАСС

«Среднесуточная температура в Екатеринбурге: +23,5 — это самый теплый 26 мая с 1952 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Он добавил, что 26 мая пока что является самым теплым днем в текущем году.

Температура воздуха 27 мая днем в Екатеринбурге составит +28-30 градусов, а ночью — +16-18. По данным Алексея Пулина, аномальная жара в Свердловской области сохранится до 29 мая.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге был побит температурный рекорд с 1947 года. Свердловчан ждут жаркие последние дни весны.

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