Москвичам рассказали о погоде 26 мая

В последний рабочий день недели, 26 мая, в Москве ожидается переменная облачность. По области местами пройдет кратковременный дождь, сообщает "Москва 24".

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Согласно данным метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, а в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе составит 749 миллиметров ртутного столба.