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31 минуту назад

Прогноз погоды: Москвичам рассказали о погоде 26 мая

Газета.Ruиещё 8

В последний рабочий день недели, 26 мая, в Москве ожидается переменная облачность. По области местами пройдет кратковременный дождь, сообщает "Москва 24".

Москвичам рассказали о погоде 26 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, а в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе составит 749 миллиметров ртутного столба.

Как напоминает сайт "Подмосковье сегодня", ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в эти выходные, 27 и 28 мая, температура воздуха в Москве снизится на 3–4 градуса, однако на следующей неделе она вернется к норме, до 18–23 градусов тепла.

Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,
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