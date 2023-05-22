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Климатолог предупредил о самых жарких за всю историю годах

Глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений в 2025 или 2026 году. Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал климатолог Алексей Кокорин.

«Наиболее вероятно 2025-2026 год. В зависимости от того, сколько продлится Эль-Ниньо. Продлится он год или три года, это сказать нельзя», — сказал он.

Кокорин добавил, что этого может не случиться, если на планете случится мощное извержение вулкана. Попадание пепла в атмосферу приведет к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию.

Климатолог добавил, что особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тело из атмосферы уходит в океан, тогда как при Эль-Ниньо происходит обратный процесс — океан начинает усиленно отдавать тепло в атмосферу. Сам процесс смены фаз начнется уже во второй половине 2023 года.

Напомним, что ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН заявила, что в ближайшие пять лет температуры на планете могут достигнуть рекордно высоких значений. Этому будут способствовать как парниковые газы, так и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.

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