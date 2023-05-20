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Прогноз погоды: В Гидрометцентре пообещали москвичам неоднородную погоду и грозу

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщает RT.

В Гидрометцентре пообещали москвичам неоднородную погоду и грозу
© РИА Новости

Вильфанд подчеркнул, что в ночь на понедельник, 22 мая, ожидается дождь, а в первой половине дня прогнозируется гроза. Он подчеркнул, что температура на следующей неделе по сравнению с выходными будет повышаться.

"В понедельник ночные температуры около +10...+11°С, дневная около +20...+22°С. Во вторник ожидается переменная облачность и солнце, кратковременные дожди будут совсем небольшие. Ночные температуры уже +10...+12°С, а дневные +22...+23°С. Это уже очень хорошая погода, такой температурный фон на два градуса выше нормы. В среду максимальные температуры по Москве и области +21...+26°С", — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что высокая температура до +25°С ожидается в пятницу и субботу. В воскресенье прогнозируется до +17...+20°С.

Ранее Вильфанд заявил, что жаркая июльская погода вернется в центральную Россию в конце следующей недели.

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