В Гидрометцентре пообещали москвичам неоднородную погоду и грозу

"В понедельник ночные температуры около +10...+11°С, дневная около +20...+22°С. Во вторник ожидается переменная облачность и солнце, кратковременные дожди будут совсем небольшие. Ночные температуры уже +10...+12°С, а дневные +22...+23°С. Это уже очень хорошая погода, такой температурный фон на два градуса выше нормы. В среду максимальные температуры по Москве и области +21...+26°С", — рассказал Вильфанд.