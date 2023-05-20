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Прогноз погоды: Москвичей ожидают дожди 20 мая

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в субботу, 20 мая. Местами пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до 18 градусов тепла. Такой прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Облачная погода и дожди ожидают москвичей 20 мая
© Вечерняя Москва

Температура в Москве будет варьироваться в пределах от 16 до 18 градусов выше нуля. К ночи похолодает до 8 градусов.

Прогнозируется северный ветер со скоростью до 11 метров в секунду. Давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

В Москве в ближайшие дни ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями. При этом в воскресенье, 21 мая, в городе могут пройти ливни и грозы, а ветер усилится до 15 метров в секунду. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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