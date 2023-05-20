В Центральную Россию идет «июльская жара»

"Предварительные расчеты показывают, что есть большая вероятность, более 80%, что температура во второй половине недели будет повышаться, в период с 25 по 28 мая ночная температура будет 10-15 градусов, а дневная - 23-28. Возвращается июльская погода", - сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.