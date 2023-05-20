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В Центральную Россию идет «июльская жара»

Июльская жара вернется в Центральную Россию в конце следующей недели.

В Центральную Россию идет «июльская жара»
© ТАСС

"Предварительные расчеты показывают, что есть большая вероятность, более 80%, что температура во второй половине недели будет повышаться, в период с 25 по 28 мая ночная температура будет 10-15 градусов, а дневная - 23-28. Возвращается июльская погода", - сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее температура в центральной России поднималась до климатической нормы июля 18 мая.

Ранее сообщалось, что в России лето 2023 года может стать самым жарким за последние 150 лет. По прогнозам синоптиков, в течение трех месяцев ожидается экстремальная жара.

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