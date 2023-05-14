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Прогноз погоды: Москвичам пообещали летнее тепло на следующей неделе

Летнее тепло придет в Москву на следующей неделе, в четверг, 18 мая, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Москвичам пообещали летнее тепло на следующей неделе
© Москва 24

"С понедельника до четверга включительно благодаря северному антициклону жителей региона ждет комфортная погода – много солнца, никаких осадков, а столбики термометров каждый день будут ползти только вверх", – указал он.

По словам синоптика, в ночь на 15 мая ожидается до плюс 6–8 градусов, днем воздух прогреется до плюс 19-21 градуса. Во вторник, 16 мая, потеплеет на один градус, а 17 мая температура поднимется до 19–24 градусов.

"На пик потепление выйдет в четверг, когда под утро ожидается не прохладнее плюс 8–13 градусов, а в дневные часы столбики максимальных термометров будут штурмовать 25-тиградусную высоту", – сказал метеоролог.

Тишковец отметил, что 19 мая прогнозируются ливни с грозами, ночью будет от плюс 10 до плюс 15 градусов, а днем столбики термометров покажут до 23 градусов тепла.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидает сухая погода без осадков на предстоящей неделе. Температура в эти дни составит от 20 до 24 градусов, добавил он.

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