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Синоптики спрогнозировали приход июньского тепла в столичный регион в субботу

Днём столбики термометров могут дотянуться до отметки +23. Такие данные привёл научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Это означает, что температура будет выше нормы на два градуса. Это вполне июньская погода», — заявил синоптик «Интерфаксу». Он добавил, что в воскресенье в столичный регион придёт холодный фронт, однако понижение температуры будет несущественным и продлится недолго. Днём в столице будет от +17 до +19 градусов. Такой температурный фон соответствует нормальным значениям для мая, пояснил Вильфанд. Со среды, по прогнозам специалиста, начнётся очередной период повышения температуры. К четвергу синоптики прогнозируют в Москве до +25 градусов.

Вильфанд пообещал москвичам теплые выходные
© РИА Новости
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