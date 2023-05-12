Вильфанд пообещал москвичам теплые выходные

Днём столбики термометров могут дотянуться до отметки +23. Такие данные привёл научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Это означает, что температура будет выше нормы на два градуса. Это вполне июньская погода», — заявил синоптик «Интерфаксу». Он добавил, что в воскресенье в столичный регион придёт холодный фронт, однако понижение температуры будет несущественным и продлится недолго. Днём в столице будет от +17 до +19 градусов. Такой температурный фон соответствует нормальным значениям для мая, пояснил Вильфанд. Со среды, по прогнозам специалиста, начнётся очередной период повышения температуры. К четвергу синоптики прогнозируют в Москве до +25 градусов.