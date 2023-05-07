Москвичам пообещали потепление до 22 градусов

В конце следующей недели москвичей ожидает потепление до плюс 22 градусов. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил ведущий специалист центра прогноза погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Отмечается, что новая неделя начнется с заморозков. Так, в понедельник ночью столбик термометра опустится до минус трех градусов. В День Победы с утра от минус двух до плюс трех градусов. Во второй половине дня воздух прогреется до 11-16 градусов. При этом дождей не ожидается, подчеркнул синоптик.

— В четверг столбики термометров, подогреваемые солнцем, наконец-то, после почти двухнедельного периода не характерного для этого времени года холода вернутся в свое климатическое русло, до плюс 14 - плюс 19. В пятницу погожий антициклон закрепит свои позиции, и к середине дня температура повысится до плюс 15 - плюс 20, — рассказал Тишковец в беседе с РИА Новости.

В ночь с 6 на 7 мая температура воздуха в столичном регионе опустилась до минус 1,3 градуса, что сделало ее самой холодной за последние 24 года. По словам Тишковца, самые низкие показатели были замечены в Клину и Волоколамске. Там столбики термометров опускались до минус пяти и минус 4,6 градуса соответственно.

По своему характеру погода в длинные майские выходные будет похожа на дни в начале апреля. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она предупредила о возможном дожде и мокром снеге.