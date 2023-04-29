Облачная погода с прояснениями, временами дождь и похолодание до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 11 до 13 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до 0 градусов.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от плюс 9 до плюс 14 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов, местами возможны заморозки до минус 2 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.