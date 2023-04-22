Ученые предупредили россиян о разрушительных ливнях

Энергоснабжение населенных пунктов и транспортное сообщение могут быть нарушены на этой неделе на территории 11 регионов четырех федеральных округов России. Об этом Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Из-за сильных осадков и ветра порывами до 30 метров в секунду прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения на территории Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа и Республики Алтай. Аналогичные погодные условия также ожидаются в Крыму, Адыгее, Коми, Краснодарском крае, Мурманской, Архангельской областях и Ненецком автономном округе.

Ранее преподаватель медицины катастроф, дайвер-спасатель Иван Аксенов в разговоре с «Лентой.ру» перечислил правила, которым необходимо следовать, если в момент ненастья человек оказался на улице.

«Нужно постараться укрыться в помещение, желательно, чтобы это было помещение не одноэтажное, а многоэтажная капитальная постройка. При этом не очень целесообразно укрываться в помещениях с большим количеством стекла. Потому что наводнение сопровождается шквалистым ветром, стекла разбиваются, наносятся уже вторичные поражения из-за движущихся осколков», — сказал он.