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Гидрометцентр: в Москве ожидается переменная облачность и до 17 градусов тепла 22 апреля

Переменная облачность и до 17 градусов тепла ожидается в Москве 22 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Москвичам пообещали переменную облачность и до 17 градусов тепла 22 апреля
© globallookpress.com

Днем в Москве будет от +15 до +17 градусов, ночью температура упадет до +3 градусов. В Московской области днем будет +12-+17. Ночью столбики термометров опустятся до нуля. Ветер северный, северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление - 746 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что самым теплым днем апреля в Москве станет 24 апреля.

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