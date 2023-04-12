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В Москве 12 апреля отметили погоду с температурой на 5 градусов выше нормы

Температура воздуха в среду Москве на 5 градусов превышает норму и соответствует майским показателям. Это самый теплый день с начала года, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Москве отметили погоду с температурой на 5 градусов выше нормы
© globallookpress.com

"Сегодня максимальная температура в Москве прогнозируется в диапазоне плюс 17-19 градусов, это погода майская. Температура на 5 градусов выше нормы, для 9 мая это нормальная погода. Получается, что погодный режим опережает свой климат почти на месяц. <...> Сейчас на главной станции на ВДНХ уже 16,8 градусов тепла, сегодня самый теплый день с начала года. В Балчуге, в центре Москвы, уже плюс 17,3 градуса", - сказал он.

Вильфанд отметил, что со среды на четверг прогнозируется теплая ночь - плюс 4-6 градусов, а в центре города - до 9 градусов. В первой половине дня в четверг также комфортная температура - плюс 15-17 градусов.

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