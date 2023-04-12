В Москве отметили погоду с температурой на 5 градусов выше нормы

"Сегодня максимальная температура в Москве прогнозируется в диапазоне плюс 17-19 градусов, это погода майская. Температура на 5 градусов выше нормы, для 9 мая это нормальная погода. Получается, что погодный режим опережает свой климат почти на месяц. <...> Сейчас на главной станции на ВДНХ уже 16,8 градусов тепла, сегодня самый теплый день с начала года. В Балчуге, в центре Москвы, уже плюс 17,3 градуса", - сказал он.