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6 часов назад

Температура воздуха в Москве 3 апреля превысит климатическую норму на 3-4 градуса

ТАССиещё 8

Воздух в Москве в понедельник, 3 апреля, прогреется на 3-4 градуса выше климатической нормы, до 12-14 градусов тепла, во второй половине дня ожидается дождь. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Температура воздуха сегодня превысит норму на 3–4 градуса
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором южного циклона, из-за чего небо постепенно нахмурится, переходя во второй половине дня в дождевое состояние. Температурный фон окажется на 3-4 градуса выше положенной в начале апреля климатической нормы", - сказал он.

Тишковец пояснил, что в первой половине дня в столице ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, дожди начнутся примерно с 15 часов.

Температура воздуха в понедельник в Москве составит 12-14 градусов тепла, в области - 10-15. Ветер в восточной четверти ожидается со скоростью 3-8 м/с, атмосферное давление немного вырастет и составит 748 мм ртутного столба, уточнил синоптик.

Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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