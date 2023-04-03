Температура воздуха сегодня превысит норму на 3–4 градуса

Воздух в Москве в понедельник, 3 апреля, прогреется на 3-4 градуса выше климатической нормы, до 12-14 градусов тепла, во второй половине дня ожидается дождь. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором южного циклона, из-за чего небо постепенно нахмурится, переходя во второй половине дня в дождевое состояние. Температурный фон окажется на 3-4 градуса выше положенной в начале апреля климатической нормы", - сказал он.

Тишковец пояснил, что в первой половине дня в столице ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, дожди начнутся примерно с 15 часов.