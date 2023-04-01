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28 минут назад

Москвичей призвали не ждать «бурного» тепла в апреле

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Не ждать «бурного» тепла в начале апреле призвал москвичей научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с РИА Новости он сообщил, что в первых числах месяца столбики термометра будут достигать 9 градусов тепла.

Метеоролог рассказал, что в первые две недели ночью в столице ожидается до плюс 3-8 градусов тепла, днем до плюс 7-9. Вильфанд отметил, что такая температура будет на 2 градуса выше нормы, при этом будут идти небольшие дожди.

«Бурного тепла ждать не стоит», — рассказал специалист, отметив, что 9 градусов уже можно считать комфортной погодой.

Ранее автомобилистам назвали подходящее время для смены зимней резины.

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