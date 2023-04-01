Москвичей призвали не ждать «бурного» тепла в апреле

Не ждать «бурного» тепла в начале апреле призвал москвичей научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд . В беседе с РИА Новости он сообщил, что в первых числах месяца столбики термометра будут достигать 9 градусов тепла.

Метеоролог рассказал, что в первые две недели ночью в столице ожидается до плюс 3-8 градусов тепла, днем до плюс 7-9. Вильфанд отметил, что такая температура будет на 2 градуса выше нормы, при этом будут идти небольшие дожди.