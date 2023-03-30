В Москве в четверг, 30 марта, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Будет относительно тепло — до 7 градусов выше нуля, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

В течение дня температура будет варьироваться от 5 до 7 градусов тепла. К вечеру постепенно похолодает, ночью столбики термометров опустятся до минус 3 градусов. В городе ожидается гололедица, водителям и пешеходам нужно быть крайне осторожными.

Ветер будет северным и северо-западным, его скорость составит от 3 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг — 745 миллиметров ртутного столба.

В последнее время в российской столице стояла теплая, не характерная для марта погода. На этом фоне в Москве и Подмосковье растаял практически весь снег. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что снежный покров сохранился только в Тушине, и то небольшой, высотой в один сантиметр. Тем не менее, предупредил Вильфанд, снег еще может выпасть в городе в апреле.