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10 часов назад

Прогноз погоды: В Москве ожидается до плюс 13 градусов

ТАСС

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидается облачная погода и до плюс 13 градусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем в столице будет плюс 11-13 градусов, в ночь на среду - до плюс 4 градусов. В первой половине дня местами туман. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 9 - плюс 14 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса.

Погода,Новости Москвы,
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