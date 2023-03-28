В Москве ожидается облачная погода и до плюс 13 градусов

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет плюс 11-13 градусов, в ночь на среду - до плюс 4 градусов. В первой половине дня местами туман. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.